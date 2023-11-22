«Культ созидания»: выяснилось, какую идеологию могут закрепить в Конституции РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости создания национальной идеологии в стране. Он предложил сформулировать главную идею и закрепить ее в Конституции, сообщает РИА Новости. Сейчас запрет на идеологию прописан в главном законе Российской Федерации.

По словам Бастрыкина, общества без идеологии быть не может, так как это элементарные понятия государства и права.

«С учетом нашего исторического общества, с учетом современных реалий, в которых мы живем, думая о перспективах развития нашего общества необходимо все-таки сформулировать идеологию нашего общества, наших целей и закрепить ее в Конституции РФ», — заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин на 17-й международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

Политолог Сергей Разгуляев рассказал, нужна ли России идеология и какой может стать национальная идея страны. По его словам, глава СК РФ абсолютно прав.

«Идеология нужна, потому что без нее все представители общества действуют исключительно в собственных интересах, нет чего-то общего, объединяющего. Поэтому национальная идея может стать тем проектом, над которым сплотится вся наша Родина», — заявил Разгуляев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Политолог отметил, что на Западе идеология присутствует, хоть она и деструктивная.

«Культ поклонения деньгам, толерантность которой прикрывают морально-нравственное разложение общества. Поэтому нам, чтобы не довести нашу страну до такого же состояния, нужно что-то более светлое, направленное на духовное и умственное развитие. Тогда Россия станет духовным маяком, за которым последует весь мир. Нужно создать культ созидания», — пояснил Разгуляев.

Он подчеркнул, что уже существуют признаки того, что многие россияне поддержат такое предложение.

«Если об этом заговорили в СК, значит, на это присутствует запрос общества, это положительная тенденция. Однако к разработке этой национальной идеи нужно привлекать всю профильную интеллигенцию: историков, обществоведов, социологов, возможно, психологов и так далее», — заключил собеседник издания.

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