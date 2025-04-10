Курды захотели превратить Сирию из республики в федерацию

Сирийские курды хотят добиться в стране большей автономии для себя и с этой целью могут потребовать от властей федеративного устройства государства вместо республиканского. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее представитель Курдского национального совета уже говорил о том, что эта организация считает более подходящим для новой Сирии федеративное устройство. Теперь же журналистам стало известно, что курды обсудили этот вопрос и пришли к выводу о необходимости такого шага. Такое мнение поддерживают различные курдские партии.

По данным Reuters, вопрос о федерации в Сирии может быть поставлен уже в конце апреля. Так утверждает Сулейман Осо, глава Курдского национального совета. Это предложение может быть поддержано и другими сирийцами, которые также стали считать федерацию более предпочтительной. Это мнение стало крепнуть после того, как представители алавитского меньшинства погибли на западе страны по итогам боевых действий.

Ранее сообщалось, что злоумышленники взломали аккаунты в социальных сетях у сирийского посольства в Москве. Затем они выложили информацию о смене посла в России.