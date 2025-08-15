Курск может «породниться» с северокорейским Пхеньяном

Курск и Пхеньян могут стать городами-побратимами. С такой инициативой выступили власти Курской области, сообщил Mash.

Если соглашение будет подписано, то столица КНДР присоединится к более чем 2,4 тыс. городам-побратимам России, с которыми страна поддерживает дружественные отношения.

На данный момент у России уже есть шесть побратимских соглашений с городами Северной Кореи. Среди них — Владивосток (дружит с Вонсаном и уездом Кенсон), Москва (Пхеньян), Находка (Расон), Артем (Пхенсон) и Улан-Удэ (Хэчжу). Самое раннее из этих соглашений было заключено еще в 2009 году.

Решение о побратимстве может быть связано с вкладом северокорейских войск в освобождение Курской области от ВСУ. Кроме того, лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал в ближайшее время возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших бойцов.

Ранее сообщалось, что колумбийский Ибаге, чьи жители воюют в ВСУ против России, может стать городом-побратимом Курска.