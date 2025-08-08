Все большее число иностранных наемников стало попадать в плен к российской армии

Российские военнослужащие все чаще берут в плен иностранных наемников, которые служат в украинской армии. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от силовых структур. По этим сведениям, наемники из других стран все чаще стали сдаваться российским военнослужащим.

«Много иностранцев находится в плену. Недавно в плен был взят наемник из Вьетнама», — указали журналистам.

Ранее эксперт Соловьев сообщил, что может грозить вьетнамцу, который попал в плен к россиянам. Ему угрожает серьезное наказание за наемничество. Срок может быть значительно увеличен, если следствие докажет его участие в преступлениях против мирного населения. Особенность правового статуса наемников, по словам юриста, заключается в том, что на них не распространяются положения Женевской конвенции о защите военнопленных. Это дает право российским следственным органам привлекать их к ответственности по всей строгости закона.