Кузнецов: Россия не позволит сделать Балтику «внутренним озером» НАТО
В России оценили попытки превратить Балтику во «внутреннее озеро» НАТО
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Мечтам НАТО о превращении Балтийского моря во «внутреннее озеро» альянса не суждено сбыться, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
У РФ достаточно ресурсов и воли, чтобы не допустить этого, добавил он.
Кузнецов предупредил партнеров по региону о том, что «попытки идти по этому пути чреваты непредсказуемыми последствиями».
Напомним, 14 января страны НАТО Балтийского региона заявили о начале миссии под названием «Балтийский часовой» (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. Причем натовцы не уточнили, какое количество кораблей и самолетов будет развернуто. При этом миссия носит бессрочный характер, заявили представители верховного командования Объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.
Ранее сообщалось о том, что Швеция задержала судно, повредившее кабель в Балтийском море.