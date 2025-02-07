Кузнецов: Россия не позволит сделать Балтику «внутренним озером» НАТО

Мечтам НАТО о превращении Балтийского моря во «внутреннее озеро» альянса не суждено сбыться, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

У РФ достаточно ресурсов и воли, чтобы не допустить этого, добавил он.

Кузнецов предупредил партнеров по региону о том, что «попытки идти по этому пути чреваты непредсказуемыми последствиями».

Напомним, 14 января страны НАТО Балтийского региона заявили о начале миссии под названием «Балтийский часовой» (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. Причем натовцы не уточнили, какое количество кораблей и самолетов будет развернуто. При этом миссия носит бессрочный характер, заявили представители верховного командования Объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.

Ранее сообщалось о том, что Швеция задержала судно, повредившее кабель в Балтийском море.