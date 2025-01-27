Швеция задержала судно, повредившее кабель в Балтийском море

Прокуратура Швеции задержала судно, которое подозревается в повреждении кабеля связи, проложенного между Швецией и Латвией в Балтийском море. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

По факту диверсии проводится расследование. По словам представителей прокуратуры, расследованием руководит старший прокурор Матс Юнгвист.

К расследованию привлечено несколько ведомств, среди них национальное управление полицейских операций, береговая охрана и вооруженные силы.

Ранее сообщалось о том, что Захарова пообещала реакцию РФ в случае злоупотреблений кораблей НАТО на Балтике.