Квартиру экс-главы Хабаровского края выставили на торги

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) выставило на открытые торги квартиру во Владивостоке, принадлежавшую бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом стало известно РИА Новости.

Начальная стоимость объекта недвижимости установлена в размере 20 млн 146 тыс. руб.

Организаторы торгов определили шаг аукциона в 202 тыс. руб. Для участия в торгах потенциальным покупателям необходимо внести задаток в размере 3 млн 22 тыс. руб. Прием заявок осуществляется в период с 6 по 29 октября, сами торги запланированы на 6 ноября.

Согласно документации, на квартиру наложены ограничения в виде запрета регистрационных действий и ареста. В жилом помещении сохраняется регистрация одного человека, при этом задолженность по коммунальным услугам превышает 132 тыс. руб., а долг по взносам на капитальный ремонт составляет более 50 тыс. руб.

Напомним, Фургал был задержан в 2020 году, а в 2023 году суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию убийств и покушений на предпринимателей.

По иску Генеральной прокуратуры с Фургала и аффилированных с ним компаний взыскано более 8,5 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в деле бизнесмена Ибрагима Сулейманова появились подробности.