Появились необычные подробности в деле миллионера Сулейманова

В рамках уголовного дела российского миллиардера Ибрагима Сулейманова арестовали четверых его предполагаемых сообщников, при этом пятый подозреваемый скончался после ареста. Об этом стало известно ТАСС.

Среди арестованных оказался гражданин Украины Денис Зейкан, ранее судимый и неоднократно менявший личные данные.

Установлено, что Зейкан проживал на территории России под вымышленным именем Василий Губаль, под которым и был осужден.

После освобождения он вернулся на Украину, где сменил фамилию на Зейкан. Под этим именем он участвовал в деятельности организованной преступной группы, в составе которой оказался причастен к покушению на убийство в 2021 году.

Накануне Басманный суд Москвы отправил Сулейманова под арест до 2 декабря. В начале октября его задержали в столице по подозрению в организации убийства экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам (ФСФО) Георгия Таля, совершенному в 2004 году.

Показания против Сулейманова дал один из лидеров дагестанской преступной группировки Абакар Дарбишев, задержанный 1 октября. Позже он скончался от обширного инфаркта. Миллиардеру может грозить пожизненное лишение свободы.

