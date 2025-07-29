Kyodo: Украина может отменить визит премьер-министра в Японию из-за протестов

По информации агентства Kyodo, ссылающегося на источники в японском правительстве, премьер-министр Украины Юлия Свириденко, возможно, не посетит Японию в начале августа из-за волнений, вызванных принятием закона, который ограничивает возможности антикоррупционных институтов.

Как сообщило агентство, первоначально поездка была запланирована на 9 августа, когда Свириденко занимала пост вице-премьера, для участия в мероприятиях, посвященных Дню Украины на выставке ЭКСПО в Осаке.

Однако, в связи с протестами на Украине, последовавшими за принятием закона, сокращающего полномочия органов по борьбе с коррупцией, этот визит, скорее всего, будет отменен. Вместо Свириденко Японию, вероятно, посетят вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка и министр экономики Алексей Соболев.

Ранее сообщалось, что в Британии заявили об ужасных последствиях для Зеленского из-за протестов.