В Британии заявили об ужасных последствиях для Зеленского из-за протестов

Волна возмущений, вызванная законопроектом, ограничивающим возможности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), несет в себе серьезные риски для репутации президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказало британское издание The Spectator.

Журналист издания отмечает, что отказ политика от проведения спорной реформы был верным шагом.

«Но ущерб, нанесенный его имиджу на Украине и за рубежом, теперь, возможно, необратим», — констатирует он.

В статье также подчеркивается, что Зеленский, вероятно, проявил излишнюю самоуверенность и переоценил свою способность контролировать ситуацию, не предвидев столь масштабной негативной реакции со стороны общественности на принятое решение.

Ранее сообщалось, что Зеленский внес в Раду законопроект, запрещающий кошмарить НАБУ и САП.