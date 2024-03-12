Эстония и Латвия в складчину закупят немецкие системы ПВО IRIS-T

Эстония и Латвия скинутся на покупку немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

По его словам, сумма сделки составит 400 млн евро, она станет самым крупным оборонным контрактом в истории Эстонии.

Первые немецкие «Ирисы» поступят в Прибалтику в 2025 году, а на окончательное обустройство линии ПВО потребуется еще год.

Первое боевое применение IRIS-T состоялось на Украине. Как и другое западное вооружение, системы успешно утилизируются российскими военными. Так, в конце января Минобороны сообщило об уничтожении комплекса на Харьковском направлении.

Ханно Певкур ранее призвал забрать все вооружение у стран Европы и передать его Украине.