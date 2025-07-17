Латвия призвала Трампа ввести санкции против России без ожидания 50 дней

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала президента США Дональда Трампа не ждать истечения 50-дневного срока и немедленно ввести санкции против России, передает РБК.

На полях Аспенского форума по безопасности глава латвийского МИД приветствовала решение американского президента о поставках оружия Украине и обещание вторичных пошлин «примерно в 100%» в отношении РФ и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании.

По словам Браже, ограничительные меры должны ослабить военный потенциал Москвы и заставить ее сесть за стол переговоров. При этом она подчеркнула, что санкции направлены против российского руководства, а не граждан.

Трамп ранее объявил о готовности ввести 100% пошлины на российские товары и продукцию стран-партнеров, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта. Однако теперь он допускает, что срок может быть сокращен. Под удар попадут более десятка государств, включая ключевых покупателей российской нефти и газа в Азии и на Ближнем Востоке.

Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Романов заявил, что экономические угрозы от президента США Дональда Трампа никак не повлияют на ход специальной военной операции (СВО).