Представитель польской правой партии «Конфедерация» Славомир Ментцен заявил о неготовности страны к гипотетическому военному конфликту с Россией, пишет газета Politico.

По его словам, Польша потратила десятки миллиардов долларов на вооружение, которое может скоро устареть, при этом «проспав» революционное усиление роли беспилотников в современной военной доктрине.

Это заявление прозвучало на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши, о котором 10 сентября сообщил премьер-министр Дональд Туск. По данным представителя Министерства внутренних дел (МВД) Польши Каролины Галецкой, на территории страны были обнаружены обломки уже 12 беспилотников.

Эксперты отмечают, что отсутствие современной системы противодействия дронам и собственных разработок в области беспилотной авиации ставит под вопрос эффективность польской системы ПВО. Некоторые военные специалисты в Польше также выразили опасения относительно отставания страны в этом ключевом аспекте современных военных действий.

Ранее сообщалось, что Швеция предоставит Польше военную помощь после инцидента с дронами.