Латвия запретила гражданам РФ, владеющим недвижимостью у стратегических объектов, въезжать в страну

Власти Латвии ввели новые ограничения для граждан России, которые владеют недвижимостью, расположенной вблизи стратегически важных объектов республики. Об этом говорится в информационном сообщении латвийского телеканала TV3.

Как отметили в Службе государственной безопасности (CГБ) Латвии, эта мера стала частью усилий по обеспечению национальной безопасности.

Кроме того, CГБ ранее выявила случаи, когда недвижимость у важных объектов могла использоваться для проведения разведывательных мероприятий в пользу Москвы. Собственников такой недвижимости власти внесли в перечень иностранных граждан, которым запрещен въезд в страну.

27 марта парламент Латвии во втором чтении принял законопроект, который запрещает сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии, а также компаниям, владеющим 25% и более собственности объекта. В третьем чтении данный законопроект пока принят не был.

Аналогичные меры предпринимает и Финляндия. В начале 2023 года был принят закон, запрещающий гражданам третьих стран приобретать недвижимость в целях защиты военной и критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российский актер Данила Козловский попал в черный список Латвии — ему запретили въезд в республику.