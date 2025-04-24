Президент Латвии Эдгар Ринкевичс подписал указ, согласно которому его страна выходит из международной конвенции, принятой в Оттаве, по запрету на использование противопехотных мин. Об этом сообщило издание Delfi.

Латвия поддерживала подписанную ею конвенцию более 20 лет. Теперь ее власти считают, что необходимо быть более гибкими, чтобы обеспечивать в должной мере безопасность страны.

«Неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружения усиливают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными решениями», — указано в пояснительной записке к тому документу, который подписал глава государства.

При этом правительство утверждает, что будет способствовать минимизации последствий военных действий на мирное население. Оно якобы стремится соблюдать нормы международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось об истории семьи, которая переехала в РФ из Латвии. Им пришлось сделать это из-за русофобии и давления. Русскоязычные семьи, по словам пары, подвергаются дискриминации, не позволяя учиться и даже говорить на русском языке.