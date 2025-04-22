Семья с детьми раскрыла причину побега из Латвии в Россию

Павел и Наталья Андреевы переехали из Латвии в Россию, сообщает RT в проекте «Семья — Россия». Они объяснили, почему жизнь в балтийской стране превратилась в ежедневный кошмар.

В проекте рассказали историю проектировщика Павла и экономиста Натальи. Андреевы родились и жили в Латвии, где еще с 1991 года усиливаются антироссийские настроения. Целые семьи, по словам пары, подвергаются дискриминации, не позволяя учиться и даже говорить на русском языке. Права и свободы ущемляются, особенно если жители не поддерживают ЛГБТ*.

Осенью 2024 года Андреевы решили поменять свою жизнь и уехать из «царства русофобии». Вместе с тремя наследниками пара обосновалась в Великом Новгороде. Павел нашел работу в своей сфере, Наталья заниматься рукоделием и детьми. Последние успешно учатся, на сей раз в традиционной атмосфере, с использованием любимого русского языка.

Отметим, что проект «Семья — Россия», ведущей которого является депутат Госдумы Мария Бутина, рассказывает о судьбах людей, переехавших в Россию из-за границы.

Ранее гражданин США раскрыл причину переезда в Россию.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ