Лаврентьев: РФ организует у себя саммит в астанинском формате в 2025 году

Главы тех стран, которые принимают участие в астанинском формате, могут встретиться в России в 2025 году. Об этом сообщил Александр Лаврентьев, специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию. Его слова привел ТАСС.

Лидеры Турции, Ирана и России могут встретиться на саммите, который проведут на российской территории.

«В 2025 году можно рассчитывать на полноценное проведение этой встречи на территории России. Перспектива проведения определенная все-таки есть», — указал Лаврентьев.

Он добавил, что точную дату назвать на данный момент очень сложно. Тем не менее встречи на других уровнях в астанинском формате продолжают проводить. К примеру, в Нью-Йорке прошла встреча глав МИД. В то же время полноценное общение глав государств еще только предстоит подготовить.

Ранее появлялись сообщения, что во второй половине декабря состоится прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным. По данным журналистов, точной датой может стать 19 декабря. Жители традиционно смогут задать вопрос своему президенту в прямом эфире.