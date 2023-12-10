Лавров раскрыл, как Москва отнесется в победе Трампа на президентских выборах в США

Российское руководство относится с нескрываемым уважением к народу США и не намерено комментировать возможность первенства на президентских выборах в 2024 году какого-либо из кандидатов. И Дональд Трамп в этом смысле не является исключением.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил на Дохийском форуме глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы уважаем американский народ и не хотели бы делать каких-либо замечаний... Предоставлю американскую выборную систему самой себе. Я не хотел бы в это вдаваться», - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами рассказал о своих дальнейших планах. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, он пока не собирается уходить с госслужбы и намерен дальше возглавлять российский МИД.