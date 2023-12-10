Лавров рассказал, как долго собирается находится на посту главы МИД России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами рассказал о своих дальнейших планах. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, он пока не собирается уходить с госслужбы и намерен дальше возглавлять российский МИД.

Министр подчеркнул, что намерен служить России и российскому народу, пока страна в нем нуждается. Отметим, что Лавров возглавляет МИД РФ уже без малого 20 лет.

«Служу своей стране столько, сколько она во мне нуждается», - цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что израильский премьер Нетаньяху указал Путину на недовольство Израиля позицией РФ в ООН по Газе.