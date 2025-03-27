Лавров анонсировал визит Путина в Индию
Глава МИД РФ Лавров: Путин готовится к визиту в Индию в этом месяце
Фото: [kremlin.ru]
В преддверии конференции, посвященной российско-индийским отношениям, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о подготовке визита президента Владимира Путина в Индию. Заявление сделано в формате видеообращения к участникам мероприятия.
Лавров подчеркнул, что Владимир Путин принял приглашение от руководства Индии посетить страну с официальным визитом. В настоящее время ведется активная подготовка к этому важному событию в двусторонних отношениях.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл во Францию для встречи с Макроном.