Лавров анонсировал визит Путина в Индию

В преддверии конференции, посвященной российско-индийским отношениям, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о подготовке визита президента Владимира Путина в Индию. Заявление сделано в формате видеообращения к участникам мероприятия.

Лавров подчеркнул, что Владимир Путин принял приглашение от руководства Индии посетить страну с официальным визитом. В настоящее время ведется активная подготовка к этому важному событию в двусторонних отношениях.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл во Францию для встречи с Макроном.