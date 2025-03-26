Зеленский прибыл во Францию для встречи с Макроном

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл во Францию, чтобы встретиться со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Общественное».

Микроблог сослался на заявление пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. Согласно ему, украинский лидер прибыл во Францию. Цель его визита — встреча с французским президентом Эммануэлем Макроном. При этом Никифоров не стал раскрывать ни повестки переговоров, ни длительность этой поездки.

Ранее сообщалось, что политики во Франции встревожились предстоящим приездом Зеленского в Париж. В частности, глава партии «Патриоты» Филиппо заявил, что украинский лидер приезжает за очередной партией помощи. По его мнению, на кон будет поставлен новый чек для Киева, и поэтому французам стоит бить тревогу.