Лавров: авиасообщение и конфискация дипсобственности главные «раздражители» отношений РФ и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству «Россия сегодня» отметил, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном стало более стабильным. Текст интервью доступен на официальном сайте министерства.

Процесс идёт с трудом, потому что число «раздражителей» остаётся значительным, отметил он.

Министр подчеркнул, что в настоящее время главные усилия дипломатических команд Министерства иностранных дел и Государственного департамента сосредоточены на восстановлении нормального функционирования посольств.

«Важно перейти к более значимым вопросам. Среди них — возобновление прямого авиасообщения и возврат нашей конфискованной дипсобственности», — подчеркнул Лавров.

