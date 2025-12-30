Лавров: авиасообщение и конфискация дипсобственности главные «раздражители» отношений РФ и США
Фото: [МИД России]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству «Россия сегодня» отметил, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном стало более стабильным. Текст интервью доступен на официальном сайте министерства.
Процесс идёт с трудом, потому что число «раздражителей» остаётся значительным, отметил он.
Министр подчеркнул, что в настоящее время главные усилия дипломатических команд Министерства иностранных дел и Государственного департамента сосредоточены на восстановлении нормального функционирования посольств.
«Важно перейти к более значимым вопросам. Среди них — возобновление прямого авиасообщения и возврат нашей конфискованной дипсобственности», — подчеркнул Лавров.
