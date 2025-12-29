Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим понесет ответственность за совершенные преступления, прокомментировав атаку беспилотников и последние заявления украинской стороны. Об этом Захарова сообщила в своем Telegram-канале «Мария Захарова».

В МИД России назвали ложью последние заявления Владимира Зеленского и пообещали, что киевский режим ответит за преступления. Поводом для такой жесткой реакции стала ночная атака 91 беспилотника на резиденцию президента в Новгородской области. Все дроны, по данным российских властей, были уничтожены.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подтвердил, что теракт не заставит Москву выходить из диалога с США. Однако переговорная позиция будет серьезно пересмотрена. Захарова, комментируя ситуацию в своем Telegram-канале, отметила попытки Зеленского уклониться от ответственности за произошедшее.

Она назвала ложью его прошлые заявления по событиям в Буче, об «украденных детях» и о нежелании России вести переговоры. По словам официального представителя МИД, в отличие от этих тезисов, слова Сергея Лаврова отражают правду, и за все перечисленное киевским властям предстоит держать ответ. Конкретные меры или сроки, о которых идет речь, в заявлении не уточняются.

Ранее сообщалось о том, что после удара по резиденции Путина Трамп пообещал скорректировать линию в отношении Украины.