Об этом сообщило РИА Новости, цитируя слова главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сказанные в ходе пресс-конференции.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, выразил мнение о том, что недавние поставки дальнобойного оружия ATACMS, а также разрешение на использование ракет Storm Shadow и SCALP, являются частью стратегии Запада, направленной на создание проблем для следующей администрации США.

По словам Лаврова, такие действия могут оставить негативное наследие для ее представителей и умалить возможности для мирного урегулирования конфликта. Он также подчеркнул, что Запад сам взял на себя смелость применять дальнобойное вооружение против России.

Ранее в ООН испугались последствий ударов ракетами ATACMS по Брянской области.