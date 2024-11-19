В ООН испугались последствий ударов ракетами ATACMS по Брянской области

В Организации Объединенных Наций (ООН) выступили выразили обеспокоенность ситуацией в связи с недавними ударами ВСУ по Брянской области с использованием ракет ATACMS.

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация неизменно выражает беспокойство по поводу эскалации конфликта и призывает к немедленному прекращению насилия. Об этом он заявил журналистам на брифинге, передает РИА Новости.

«Мы всегда выражали нашу обеспокоенность по поводу эскалации и того факта, что этот конфликт вообще продолжается, не говоря уже об эскалации», — сказал Дюжаррик.

По информации Министерства обороны РФ, в ночь на 19 ноября ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по территории Брянской области. Из шести ракет пять были перехвачены системой противовоздушной обороны (ПВО), одна ракета была повреждена, а ее обломки упали на военный объект.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что разрешение на удары вглубь России означает новый виток напряженности в регионе. По его словам, Россия будет вынуждена принимать решения на основе возникающих угроз.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что применение ATACMS против России — это сигнал о том, что Запад хочет эскалации.