Администрация Дональда Трампа, который победил на президентских выборах, может поменять своего представителя в России. Так считает Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дер РФ. Его мнение привел «Коммерсантъ».

Лавров заявил, что вполне допускает скорую замену посла Соединенных Штатов в России. Сейчас послом работает Линн Трейси, но вместо нее могут назначить другого человека.

«Я исхожу из того, что американская администрация будет заинтересована назначить нового посла. Мы не будем чинить какие-либо препятствия», — указал министр.

Он добавил, что уже в ближайшее время завершатся все процедуры по оформлению нового российского представителя в Америке вместо ушедшего с этого поста Анатолия Антонова.

Ранее Лавров заявил о том, что США готовят Европу на ввязывание в самоубийство. Евросоюз должен самостоятельно поддерживать Украину и помогать ей бороться с Россией, что является полной авантюрой. В то же время Соединенные Штаты самоустранятся и перестанут оказывать помощь Киеву.