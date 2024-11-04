Вашингтон, желая переложить обязанность накачивания Украины вооружениями на Европу, готовит последнюю к самому настоящему ввязыванию в самоубийственную авантюру прямого военного конфликта с Российской Федерацией. На это, выступая на международном симпозиуме «Создавая будущее», указал глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев, миллиардер Дональд Трамп, может в случае своей победы выставить президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум о незамедлительном прекращении боевых действий на Украине. А перед этим The Economist писало, что Дональд Трамп в случае своего въезда в Белый дом может довести Украину до капитуляции.

«Ну, и как запасной вариант на случай, если режим Зеленского не справится, они (США) готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее мы сообщали, что во время заседания саммита БРИКС министру иностранных дел России Сергею Лаврову наступила на ногу прошедшая мимо женщина. Инцидент попал в трансляцию мероприятия и разошелся по Сети. В Telegram-каналах спустя некоторое время разгорелись жаркие споры пользователей, что же на самом деле сказал российский министр. Позднее в МИД РФ раскрыли, что министр отметил вслед своей обидчице.