Лавров: Евросоюз готовится передать Украине дальнобойное оружие для удара по «сердцу России»

С этой целью ЕС готовится передать киевскому режиму соответствующее оружие, чтобы по удары по «сердцу России» сеяли панику и подрывали доверие народа к власти.

По словам Лаврова, к необходимости такой тактики в Европе пришли после того, как стало ясно, что теми методами, которыми Украина воюет сейчас, победить не удастся.

По словам дипломата, Запад использует Украину для того, чтобы «нанести России стратегическое поражение» и лишить ее той роли, которую она по праву играет на мировой арене. В результате бывшая советская республика с богатейшим потенциалом превратилась в вымирающую территорию.