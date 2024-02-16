Лавров: Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли в сторону Запада

Нормализация отношений между Россией и Западом уже не является проблемой Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он сказал на пресс-конференции, приуроченной к десятилетию государственного переворота на Украине.

Он подчеркнул, что Россия давно исчерпала лимит жестов доброй воли, адресованных Западу. Ни один из них не был принят.

«С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке», — сказал Лавров.

По словам дипломата, Запад использует Украину для того, чтобы «нанести России стратегическое поражение» и лишить ее той роли, которую она по праву играет на мировой арене. Это привело к тому, что Украина с ее богатейшим потенциалом, полученным в виде советского наследства, превращается в вымирающую территорию, а ее лидеры — в международных попрошаек.

Ранее Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня дипломатического работника заявил, что Россия сталкивается с самыми серьезными угрозами для ее безопасности.