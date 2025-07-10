Лавров и Рубио встретятся на полях саммита АСЕАН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио проведут двустороннюю встречу в Куала-Лумпуре 10 июля. Об этом сообщил Государственный департамент Соединенных Штатов.

Переговоры пройдут на полях Саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где стороны планируют обсудить ключевые международные вопросы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила в беседе с журналистами, что встреча Лаврова и Рубио «прорабатывается».

До этого Рубио и Лавров несколько раз общались по телефону, а их первая личная встреча состоялась в феврале 2025 года в Эр-Рияде в ходе переговоров между делегациями России и США.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в июне заявлял, что Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте. 4 июля глава МИД направил своему американскому коллеге телеграмму с поздравлением по случаю Дня независимости США, в которой выразил надежду на обретение российско-американскими отношениями стабильности и предсказуемости, подчеркнув при этом необходимость учитывать «реалии на земле».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг планы России «нападать» на Европу.