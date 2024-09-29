Лавров надеется, что Запад услышал слова Путина о ядерной доктрине

Реакция западных стран на изменения в ядерной доктрине России будет ясна по тем решениям, которые они примут по Украине, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что когда власти России, особенно президент, говорят что-то публично, то они исходят из того, что «тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышат».

Глава МИД РФ также добавил, что не может судить о том, как именно западные политики интерпретируют слова Путина.

Это будет понятно по тому, дадут ли они Киеву разрешение бить западным дальнобойным оружием по территории РФ или нет, заключил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что ядерные силы РФ находятся в состоянии полной боевой готовности.