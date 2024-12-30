Лавров: НАТО причастна к ударам дальнобойными ракетами по России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о причастности НАТО к ударам дальнобойными ракетами по территории России.

Лавров призвал руководство стран, обвиняющих в чем-либо Россию, посмотреть на себя в зеркало.

«Натовские военные и наемники неприкрыто участвуют в планировании и проведении боевых операций на стороне ВСУ. НАТО причастна к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по территории России», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что США согласились с назначением нового посла РФ в Америке. По словам министра, эту должность займет человек, который большую часть своей карьеры посвятил развитию советско-американских, а затем и российско-американских отношений.