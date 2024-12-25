Лавров: США согласились с назначением нового посла РФ в Америке

Соединенные Штаты дали свое одобрение на назначение нового российского посла на своей территории. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на телеканале «Россия-1».

По словам министра, на эту роль выдвинут человек, который большую часть своей карьеры посвятил развитию советско-американских, а затем и российско-американских отношений.

«Американцы сказали, что они приветствуют назначение профессионала», — указал он.

Лавров добавил, что дата отъезда посла из России рассчитана оптимально, особенно с учетом того, что через три недели состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что предыдущий посол РФ в Вашингтоне, Анатолий Антонов, стал советником руководителя ВТБ. На новом посту будет очень востребован его дипломатический опыт, особенно для выстраивания отношений со странами глобального Юга, а также государствами, которые входят в БРИКС.