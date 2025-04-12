Лавров: НАТО следовало распустить сразу после распада СССР

После того как прекратили своё существование Советский Союз и Организация Варшавского договора, НАТО следовало бы распустить, считает Сергей Лавров, глава МИД России. Он высказал свою точку зрения на проходящем в эти дни Анталийском дипломатическом форуме.

В прошлом СССР и Россия не фиксировали на бумаге обязательства НАТО не продвигаться на восток, поскольку в российской истории было принято полагаться на устные договоренности и доверять на слово, отметил он.

«НАТО вообще следовало распустить после того, как прекратили существование СССР и Организация Варшавского договора», — отметил Лавров.

Глава ведомства также затронул тему украинского кризиса. Он отметил, что президент США Дональд Трамп лучше разбирается в сути конфликта, чем лидеры стран — членов Европейского союза.