Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп — единственный, кто осознаёт, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить его основные причины. Об этом в своей речи на Анталийском дипломатическом форуме сообщил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Также, по словам министра иностранных дел России, президент США осознал, что решение о вступлении Украины в НАТО было ошибочным.

«Трамп — единственный западный лидер, который заявил, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой, а это одна из первопричин», — сказал Лавров.

Он также отметил, что власти США осознают важность урегулирования территориальных конфликтов для обеспечения долгосрочного мира.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине еще на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

А британский премьер Кир Стармер заявил, что выделит Украине еще £1,6 млрд на войну с РФ.