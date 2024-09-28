Лавров назвал бессмысленной идею Запада воевать с ядерной державой

Пытаться воевать до победы со страной, у которых есть ядерное оружие, – бессмысленно, заявил на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров. Видео выступления опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Руководство западных стран ставит цель нанести России стратегическое поражение. При этом власти США пытаются втянуть в военный конфликт страны Евросоюза.

«Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи воевать до победного с ядерной державой, каковой является Россия», — сказал Лавров.

Лавров подчеркнул, что РФ не пытается уйти от диалога с Западом. В качестве доказательства к своим словам он напомнил, что именно Россия выступила с инициативой сформировать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, которая была бы открыта для всех стран и организаций континента.

Этот вопрос будет обсуждаться на международной конференции, которая состоится 31 октября в Минске.

Ранее Лавров заявил, что победа России в конфликте с Украиной — единственный способ начать диалог с Западом.