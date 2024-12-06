Лавров назвал детьми бегающих от него европейских дипломатов
Фото: [официальный сайт Министерства иностранных дел РФ]
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что европейские дипломаты избегают общения с ним на международных мероприятиях.
Особенно это было заметно на саммите G20. По словам Лаврова, западные политики буквально убегают, едва заметив его.
«Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно», — сказал министр.
Такое поведение европейских чиновников он объяснил с продвигаемыми в США и странах Евросоюза политическими установками в отношении России, что препятствует налаживанию отношений и негативно отражается на международной политике, заключил Лавров.
Ранее Карлсон заявил в Москве, что мир сегодня находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории.