Лавров назвал детьми бегающих от него европейских дипломатов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что европейские дипломаты избегают общения с ним на международных мероприятиях.

Особенно это было заметно на саммите G20. По словам Лаврова, западные политики буквально убегают, едва заметив его.

«Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно», — сказал министр.

Такое поведение европейских чиновников он объяснил с продвигаемыми в США и странах Евросоюза политическими установками в отношении России, что препятствует налаживанию отношений и негативно отражается на международной политике, заключил Лавров.

Ранее Карлсон заявил в Москве, что мир сегодня находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории.