Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле активно участвует в информационной кампании против России. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время круглого стола послов, посвященного ситуации на Украине, передает ТАСС.

Двухдневная сессия МПРК состоялась 21 и 22 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, где обсуждались множественные вопросы, касающиеся работы СМИ, включая защиту журналистов.

В рамках мероприятия был представлен доклад генерального директора ЮНЕСКО о безопасности журналистов и безнаказанности, охватывающий период 2022-2023 годов.

Документ, озвученный на сессии, свидетельствует о том, что с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года на планете погибли 162 представителя СМИ, из которых 72 были убиты в зоне конфликтов.

Ранее Лавров, комментируя удары ВСУ по территории России дальнобойными ракетами ATACMS, вспомнил несколько пословиц о терпении русского народа.