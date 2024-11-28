Лавров ответил пословицами на атаки ВСУ ракетами ATACMS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя удары ВСУ по территории России дальнобойными ракетами ATACMS, вспомнил несколько пословиц о терпении русского народа. Его слова цитирует ТАСС.

«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: «семь раз отмерь — один раз отрежь», «Господь терпел и нам велел», – сказал Лавров.

В заключение он отметил, что терпение, если его долго испытывать, заканчивается.

Незадолго до этого министр напомнил, что изначально НАТО создавался как средство защиты государств, которые входят в него. Со временем блок расширился, постепенно выйдя к российским границам. Теперь он создает союзы с государствами, чтобы противостоять России и Китаю.

Ранее Москва предупредила, что США и НАТО близки к признанию участниками конфликта.