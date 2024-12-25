Мозг украинского лидера Владимира Зеленского является непостижимым для всех нормальных людей. Так считает глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он сообщил об этом во время выступления на телеканале «Россия 1».

Глава МИД РФ прокомментировал заявление Зеленского, в котором тот утверждает, что оплата российского газа на границе РФ и Украины будет являться финансированием военных действий. При этом он допускает, что Европа будет платить за газ из России уже после начала СВО. Лавров заявил, что данная логика непостижима.

«Мозги у этого человека, они непостижимы для нормальных людей. Я исхожу из того, что нам не надо комментировать каждый его чих, этого Зеленского», — указал министр.

Лавров добавил, что подобные чихи у украинского лидера каждый раз отличаются, они зависят от состояния организма.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обвинил Зеленского в газовом шантаже европейских стран. Евросоюз пригрел на своей груди змею в виде украинского президента, и теперь ряду государств приходится задумываться над обходными путями поставки газа из РФ. Киев стремится заморозить Европу в попытке навредить России.