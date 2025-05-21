Лавров назвал невозможным перемирие до переговоров с Украиной

Россия не будет заключать перемирие с Украиной до того, как будут проведены действительно серьезные переговоры о мире. Такое заявление сделал Сергей Лавров, руководитель российского Министерства иностранных дел. Его точку зрения привело РИА Новости.

Министр напомнил, что РФ уже неоднократно пыталась договориться с Киевом. В итоге Минские соглашения были саботированы как Украиной, так и Западом. В 2022 году также велись переговоры, и даже было выработано соглашение, которое было украинским властям запрещено подписывать западными лидерами.

«Сейчас, когда нам говорят: „Давайте перемирие, а там посмотрим“, — нет, ребята. Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — указал он.

Лавров добавил, что требования Европы к Соединенным Штатам ввести новые санкции в отношении России выдают истинные намерения Евросоюза.

Ранее Лавров заявил, что одной из целей Путина во время общения по телефону с Трампом было довести мысль о том, что РФ нацелена на справедливое решение того конфликта, который протекает на Украине. По его словам, это удалось сделать.