Российский лидер Владимир Путин во время общения с коллегой из США подтвердил, что РФ нацелена на справедливое решение того конфликта, который протекает на Украине. Такое заявление сделал Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России. Его слова привел ТАСС.

По утверждению министра, Россия последовательно говорит о том, что она нацелена на справедливое разрешение того кризиса, который был создан Западом на Украине.

«Эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом», — указал он.

Он добавил, что РФ не бросит в беде православных людей, которые проживают на украинской территории. Она будет добиваться, чтобы Киев начал уважать их законные права. Лавров отдельно подчеркнул, что сейчас православие на Украине подвергается гонениям. Происходит захват храмов и приходов, совершаются акты вандализма и нападения не только на прихожан, но и на священников.

Ранее западные чиновники заявили, что считают телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа крупной победой для России. По их мнению, Трамп отказался от давления на Москву, и это сыграло на руку РФ. Для европейских экспертов стало очевидно, что американский лидер больше не заинтересован в том, чтобы стать посредником в заключении мирного соглашения в том смысле, как его понимают в Европе.