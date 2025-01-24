Лавров назвал политику НАТО лицемерной и провокационной

НАТО продолжает придерживаться конфронтационной политики, наращивая свои военные контингенты вблизи российских рубежей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на поступившие к пресс-конференции вопросы.

По словам главы ведомства, свидетельствами такой политики альянса являются регулярные учения, на которых отрабатываются действия, направленные против РФ, а также активное развитие логистической инфраструктуры в странах-участницах НАТО.

«Североатлантический альянс в непрерывном режиме наращивал размеры военных контингентов вблизи российских рубежей, проводил учения с отработкой действий против нашей страны, развивал логистическую инфраструктуру для быстрого перемещения военнослужащих и военной техники», — отметил Лавров.

Он также отметил, что НАТО продолжает вести лицемерную и провокационную политику. По его словам, ключевую роль в текущей конфронтации занимает Украина. Лавров подчеркнул, что поддержка Киева со стороны альянса усиливается, поскольку «союзники» Киева постоянно накачивают украинские вооруженные силы дальнобойными системами.

Кроме того, уточнил Лавров, альянс предоставляет ВСУ разведданные и полетные задания для ракетных атак по территории РФ.

Отдельно министр иностранных дел РФ подчеркнул, что Москва на данный момент не видит готовности Запада к мирным переговорам по ситуации на Украине. Он подчеркнул, что подход России к этому вопросу остается неизменным, напоминая о позиции президента РФ Владимира Путина.

Ранее советник Дональда Трампа Майк Уолц заявил о готовности Владимира Зеленского к переговорам.