Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что желает пойти на переговоры с участием США. Об этом каналу CBS News заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.

По словам Майка Уолца, украинский президент потенциально готов к переговорам с участием США, лишь бы остановить конфликт. Положение у бывшего комика незавидное, к тому же, с приходом Трампа он может не получить такую же по объемам помощь, как это было при демократе Байдене.

«На самом деле, Зеленский даже сейчас входит в комнату и говорит: "Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить (этот конфликт. — Прим. ред.)», — сказал советник Трампа (цитата по РИА Новости).

Напомним, что американские СМИ сообщали об одном из указаний президента Дональда Трампа. По данным CNN, республиканец поручил организовать звонок с главой РФ Владимиром Путиным. Предварительно, его могут добиться спустя несколько дней после инаугурации, если на это даст согласие Москва.

Отметим и то, что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал остановить конфликт на Украине в рекордные сроки, а также урегулировать обстановку на Ближнем Востоке. Секретов и подробностей политик раскрывать не стал.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США.