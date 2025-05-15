Лавров назвал позорищем отказ стран Евросоюза от участия в дискуссии по Украине

Тот факт, что послы государств Евросоюза отказались принять участие в предложенной им дискуссии по Украине, является постыдным для любого, кто считает себя дипломатом. Такое заявление сделал Сергей Лавров, руководитель российского Министерства иностранных дел. Его точку зрения привело РИА Новости.

Министр сообщил, что приглашал всех послов из стран ЕС и представителя Евросовета на специальную встречу. Им предлагалось поговорить об Украине и обсудить все насущные темы. В итоге европейские дипломаты отказались от участия.

«Когда ты работаешь в любой стране, и тебя министр иностранных дел приглашает на свободную беседу, ты не посол тогда. Это позорище для любого дипломата», — указал Лавров.

Ранее Лавров резко раскритиковал методы Зеленского и его дипломатические таланты. Он заявил, что те крики в микрофон, которые издает Зеленский, вовсе не являются дипломатией. По его словам, дипломатия — это кропотливая и профессиональная работа. Министр призвал украинские власти заниматься реальными делами.