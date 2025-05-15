Лавров отказался считать дипломатией крики Зеленского в микрофон

Дипломатия является профессиональной работой, а вовсе не выкриками в микрофон, чем занимается украинский президент Владимир Зеленский. Такое заявление сделал Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России. Его точку зрения привело РИА Новости.

Министр заявил, что дипломатией являются вовсе не гадания, а реальная проделанная работа. При этом она должна быть сделана профессионально.

«Профессионально — значит, не как Зеленский в микрофон кричать, требуя, чтобы Путин лично ко мне сюда приехал, а заниматься реальными делами», — указал он.

Ранее Лавров заявил, что другие государства не могут размещать свои войска на территории Украины. Он напомнил, что присутствие военных НАТО на украинской территории стало одной из первопричин начала специальной военной операции. По этой причине от Украины потребуют демилитаризации и денацификации.