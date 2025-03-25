Лавров назвал самую главную ошибку Байдена

Самой главной ошибкой американского президента Соединенных Штатов Байдена стал отказ выслушать мнение России и желание принять в НАТО Украину. Об этом в эфире Первого канала заявил Серей Лавров — глава российского Министерства иностранных дел.

По утверждению министра, бывший президент США Джо Байден не стал слушать Россию и продолжил вести политику на вступление Украины в Североатлантический альянс.

«Байден совершил колоссальную ошибку, настаивая, что Украина будет в НАТО, создавая тем самым нам неприемлемые угрозы», — указал он.

Ранее Лавров высказался о необходимости Москвы получить гарантии безопасности со стороны Украины. По его мнению, это может быть сделано только том случае, если Зеленский и его окружение получат прямой и недвусмысленный приказ от Вашингтона. Он подчеркнул, что в Белом доме отлично понимают, что только США способны принудить украинцев перестать наносить удары по российским гражданским и энергетическим объектам.