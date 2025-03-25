Лавров оценил возможность Украины дать гарантии безопасности России

Россия сможет получить гарантии безопасности от Киева только в том случае, если Соединенные Штаты отдадут прямой и недвусмысленный приказ Зеленскому. Так считает Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел РФ. Его точку зрения привело РИА Новости.

По мнению министра, России нужны четкие гарантии со стороны Украины о безопасности. У РФ, по его словам, уже есть очень печальный опыт неисполнением Украиной своих обязательств.

«Гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его команде делать так, а не иначе», — указал он.

Лавров добавил, что Америка отлично понимает, что только она способна принудить украинцев перестать наносить удары по российским гражданским и энергетическим объектам.

Ранее Лавров раскрыл некоторые детали недавних переговоров, прошедших в Эр-Рияде между Россией и США. Американская и российская стороны, по его словам, обсуждали ряд вопросов, среди которых была тема безопасного судоходства в бассейне Черного моря.