Лавров назвал странным участие Франции и Швейцарии во встрече «Друзей мира»

Франция и Швейцария не относятся к странам, занимающим нейтральную позицию в отношении военного конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Его удивило, что эти страны приглашены на организованные Китаем и Бразилией мероприятия по скорейшему урегулированию конфликта.

«Я вот не понимаю только одного, как на этой встрече вчерашней оказались французы и швейцарцы, которые, ну нейтральными их назвать нельзя уже давно», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что победа России в конфликте с Украиной — единственный способ начать диалог с Западом.