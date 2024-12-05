Лавров назвал суверенным решением Армении ее желание выйти из ОДКБ

То, что Армения пожелала считать себя вне Организации Договора о коллективной безопасности, является ее собственным решением, на которое она имеет право как суверенное государство. Такое заявление сделал руководитель российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, его точку зрения привело РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства РФ сообщил, что в ОДКБ пока не поступало никаких заявлений от Еревана. В этой организации слышат рассуждения властей Армении, и никому ничего не навязывают.

«В интересах безопасности Армении членство в ОДКБ использовать по максимуму. Если будет принято решение, о котором он говорит как о деле предрешенном, это будет суверенное право нынешнего армянского руководства», — указал он.

Лавров добавил, что ни РФ, ни другие члены ОДКБ не предпринимают никаких действий, которые были бы восприняты Арменией как закрытие дороги для нее в данную организацию.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян заявил, что его правительство считает себя вне ОДКБ. Все отношения с данным ведомством заморожены, и возвращение в него невозможно.